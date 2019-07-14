Продолжаются поставки С-400 в Турцию

Министерство национальной обороны Турции сообщило во вторник о прибытии в Анкару 11-го по счету самолета с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Поставки ЗРС С-400 в Турцию продолжаются. В связи с этим 11-й самолет приземлился на авиабазе Мюртед в провинции Анкара", - говорится в коммюнике оборонного ведомства.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны Турции, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. На следующий день прилетел еще один российский самолет. В воскресенье поступили данные о прилете уже седьмого борта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 июля назвал сделку с РФ по С-400 важнейшим соглашением в современной Турции. Он также сообщил, что процесс поставок российских систем ПВО может завершиться к апрелю 2020 года.