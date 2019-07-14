На Еврофестивале Азербайджан представят 122 спортсмена

Сегодня в Национальном Олимпийском комитете состоялась встреча с азербайджанскими спортсменами, которые будут выступать на стартующем 21 июля Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку.

На встрече было объявлено, что Азербайджан представят 122 спортсмена. Всего в фестивале примут участие 3600 спортсменов из 48 стран. Будет разыграно 135 комплектов медалей в десяти видах спорта.

Вице-президент НОК Азербайджана Чингиз Гусейнзаде отметил, что Еврофестиваль считается важным и значимым мероприятием в Европе.

«Его важность заключается в том, что те спортсмены, кто успешно выступают на еврофестивалях, затем добиваются успеха и на взрослой арене, становятся чемпионами мира, Европы, олимпийскими чемпионами.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль проводится с 1991 года. Он проходит раз в два года и впервые пройдет в Баку. Обычно от Азербайджана на Еврофестивале выступают 35-40 спортсменов, но на домашних Играх их будет намного больше, так как мы будем представлены во всех видах спорта.

Обычно на Европейском фестивале проходят соревнования по девяти видам спорта, но в этот раз мы поставили вопрос о включении борьбы. Возможно, борьба включена в программу в первый и в последний раз».

Открытие игр состоится 21 июля, закрытие – 27-го.