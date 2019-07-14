Ректор пожаловался на сопротивление реформам в БГУ

"Не все однозначно относятся к изменениям, проводимым в Бакинском государственном университете в последние месяцы. Даже есть те, кто открыто сопротивляется этому". Как сообщает Report, об этом сказал ректор университета Эльчин Бабаев.

По его словам, цель этих изменений в том, чтобы поднять БГУ на совершенно новый уровень: "Для того чтобы перестроить работу в сфере прессы и информации, был изучен опыт других, мы готовимся к серьезным преобразованиям".

Ректор отметил, что университеты должны вести конкуренцию в сфере пиара.

«Но эта конкуренция должна быть здоровой. К сожалению, порой эта конкуренция выходит за рамки, приводит к нежелательным разговорам. А это, я бы сказал, бросает тень на общую работу, проводимую в системе Министерства образования. Я призываю университеты к солидарности в этом плане», - сказал он.