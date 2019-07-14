Азербайджанцы все чаще скупают недвижимость в Берлине

Целенаправленные усилия берлинских властей для создания высокопрофессиональных рабочих мест в сферах информационных технологий и наукоемких услуг привели к росту популярности берлинской недвижимости у самих немцев и иностранцев, среди которых много граждан Украины и Азербайджана.

Как пишет Pravda.ru, в настоящее время на рынке берлинской недвижимости практически отсутствуют предложения доступного жилья - таких квартир и апартаментов нет ни в продаже, ни в аренде, а если они вдруг и появляются на вторичном рынке, покупатель находится мигом. Стоимость квадратного метра на рынке первичного элитного жилья достигает 8 тысяч евро, но и такие предложения пользуются спросом.

«Из общего числа иностранных инвесторов в берлинскую недвижимость пятая часть говорит на русском языке. Это обстоятельство заставляет фирмы нанимать русскоговорящих сотрудников, поскольку замечено, что именно эти клиенты охотнее контактируют с фирмой и делают покупку, если с ними говорят на их языке.

До украинских событий 2014 года основная часть русскоговорящих покупателей квартир была из России, однако сейчас их число резко снизилось. С началом санкционного противостояния России и ЕС россияне осторожнее вкладывают деньги в покупку европейской недвижимости, зато им на смену хлынул качественно новый поток русскоговорящих клиентов - жители Украины и Азербайджана», - пишет издание.