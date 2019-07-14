Туркменбаши написал новую книгу о травах

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посвятил первый день своего отпуска творчеству и закончил одиннадцатый том книги о травах. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Сообщается, что Бердымухамедов занялся окончательной редактурой текста книги, внося в него коррективы, уточнения и дополнения, а затем, «поставив последнюю точку в рукописи, отдал ее в печать». Агентство отмечает, что благодаря многотомному труду президента жители страны имеют возможность варить целебные зелья.

Также «Туркменистан сегодня» сообщает, что, завершив работу над книгой, туркменский лидер налил из заварного чайника зеленый чай и принялся смотреть на вмонтированном в стену экране с золоченым окаймлением запись своей музыкальной композиции, сделанную с внуком Керимом.