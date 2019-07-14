Собственность Гаджи Ибрагима отходит государству

Отдел информации 12:39

Комплекс «Новый город», более известный как Khazar İsland, ранее принадлежавший концерну «Авеста», передан на баланс ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация». Об этом говорится в сообщении данного ОАО. В короткой информации отмечается, что решением от 10 апреля 2019 года право на использование территории в 500 га на северо-западе поселка Сахиль Гарадагского района Баку получает ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», а расположенные там недостроенные здания (комплекс «Новый город») передаются на баланс этого же ОАО.

В ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» уточнили, что с целью технического и экономического обоснования проекта будут привлечены местные и иностранные эксперты, а после их заключения будет принято решение о продолжении реализации проекта и его перспективах. Отметим, что проект «Новый город» более известен под названием Khazar İsland. В 2011 году владелец корпорации «Авеста» Гаджи Ибрагим Неграмский презентовал фантастический проект строительства нового города с населением в 1 миллион человек. Стоимость проекта оценивалась в 100 миллиардов долларов. Согласно проекту, прямо в Каспийском море должен был появиться целый город. Посредством насыпи в море уже созданы искусственные острова общей площадью в 30 тысяч квадратных метров. На них должны были быть возведены 150 школ, почти столько же детских садов, пять университетов, медицинские и торговые центры, стадионы, мечеть, отели, жилые дома, посажено более 7 тысяч пальм. По замыслу авторов проекта, здесь будет самый высокий в мире отель - 185 этажей и самый длинный бульвар - протяжением в 150 километров.