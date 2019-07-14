В московской чайхане у "Мисс Азербайджан" украли кольцо за 1,5 миллиона

У обладательницы титула «Мисс Азербайджан 2010» Гюльнары Алимурадовой в Москве украли кольцо стоимостью в 1,5 миллиона рублей.

«По словам заявительницы, она проводила время в ресторане на Пушкинской площади. При посещении туалета она оставила в дамской комнате обручальное кольцо стоимостью 1,5 млн руб., а когда вернулась, ювелирного изделия не обнаружила», - сообщили в столичном главке.

По данному факту в МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.

Источник в правоохранительных органах уточнил агентству «Москва», что инцидент произошел в ресторане «Чайхона №1».