В московской чайхане у "Мисс Азербайджан" украли кольцо за 1,5 миллиона
У обладательницы титула «Мисс Азербайджан 2010» Гюльнары Алимурадовой в Москве украли кольцо стоимостью в 1,5 миллиона рублей.
По информации агентства «Москва», женщина обратилась в ОВД «Тверской» 15 июля.
«По словам заявительницы, она проводила время в ресторане на Пушкинской площади. При посещении туалета она оставила в дамской комнате обручальное кольцо стоимостью 1,5 млн руб., а когда вернулась, ювелирного изделия не обнаружила», - сообщили в столичном главке.
По данному факту в МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.
Источник в правоохранительных органах уточнил агентству «Москва», что инцидент произошел в ресторане «Чайхона №1».