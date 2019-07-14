Венесуэла продолжает распродавать свое золото

Власти Венесуэлы продали еще около тонны золота за рубеж, выручив около $40 млн. При этом долларовые резервы страны сократились до минимума за почти три десятилетия, до $8,1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, несмотря на санкции США, направленные против правительства Николаса Мадуро, властям Венесуэлы удается продавать свое золото компаниям из таких стран, как ОАЭ и Турция. В общей сложности с апреля Венесуэла продала уже около 24 тонн «рыжего металла».

Напомним, в конце 2018 года США ввели санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Назвав указанные страны «тройкой тирании», Вашингтон обещал бороться с их антидемократическими режимами. Ограничительные меры были призваны блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. В январе 2019-го США внесли в черный список нефтяную госкомпанию Венесуэлы PDVSA, арестовали венесуэльские активы на $7 млрд и запретили работать с компанией всем американским контрагентам.

В апреле Вашингтон также ввел санкции против венесуэльского Центробанка. В мае американский Минфин расширил санкции в отношении Венесуэлы, включив в черный список две компании и два танкера.