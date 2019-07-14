Турция - крупнейший импортер немецкого оружия
В первом квартале 2019 года Германия экспортировала в Турцию вооружение на 184 млн евро, это сделало Анкару главным покупателем немецкого оружия, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
В списке важнейших стран-импортеров оружия Турция занимает первое место с большим отрывом, как и годом ранее.
По данным издания, ФРГ (при значительном участии немецкого концерна ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) поставила в Турцию материалы для строительства шести подводных лодок типа 214.
Отметим, что накануне Совет Европы принял ограничительные меры в связи с проводимым Турцией бурением на углеводороды в экономической зоне Кипра. МИД Турции в ответ на это заявил, что буровые работы будут продолжены и активизированы.