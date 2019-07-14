Турция, несмотря на санкции Европейского союза, намерена активизировать геологоразведочную деятельность в районе Кипра. О таких планах заявил во вторник на пресс-конференции в Северной Македонии министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

"Если вы принимаете подобные решения в отношении Турции, то мы активизируем нашу деятельность. Сейчас в Восточном Средиземноморье три наших корабля, мы отправим еще четвертый", - подчеркнул он. При этом Чавушоглу выразил уверенность, что в Евросоюзе "знают о невозможности реализации принятых ими решений". Он также призвал "не воспринимать всерьез решения ЕС, поскольку они приняты для удовлетворения греческой общины Кипра".

15 июля Евросоюз ввел санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, где были обнаружены большие месторождения природного газа. Анкара, оспаривающая границы ИЭЗ, направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе судно "Явуз" для проведения геологоразведочных работ на шельфе. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.