Массовое отравление в Москве едой из автоматов

В Москве начали эпидемиологическое расследование после того, как около 30 офисных работников из разных столичных бизнес-центров заболели, съев еду из вендинговых автоматов; об этом во вторник сообщает столичное управление Роспотребнадзора, передает Интерфакс.

По состоянию на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары. Все заболевшие - взрослые.

Предварительный диагноз госпитализированных - сальмонеллез.

Случаи заражения зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы.

Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением продукции из автоматов, размещенных в бизнес-центрах для сотрудников офисов.