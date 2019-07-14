CNN: Иран захватил нефтяной танкер Эмиратов

По данным журналиста Барбары Старр, судно шло под флагом Панамы, а боевые катера Корпуса стражей Исламской революции силой заставили экипаж направить корабль в территориальные воды Ирана, передают «Вести.ру».

Принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам танкер, предположительно, захвачен иранскими военными. Об этом сообщает в твиттер корреспондент CNN со ссылкой на свои источники в американской разведке.

Корреспондент добавляет, что произошло это в минувшие выходные, отметив при этом, что реакции Абу-Даби пока не было.

Кроме того, по данным американской разведки, на которые ссылается Старр, контакта с командой установить не удалось.

Некоторые источники в Персидском заливе говорят, что судно попросту сломано и отбуксировано Ираном, а США утверждают, что связи с экипажем нет, передает «Россия 24». Последний раз, согласно карте, которую публикуют в соцсетях, судно выходило на связь в районе одного из островов в Ормузском проливе.