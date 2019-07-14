Погода на завтра: жарко и ветрено

В среду в Азербайджане ожидается преимущественно теплая погода без осадков, местами ветрено. Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Так, в Баку и на территории Апшерона ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами усилится. Температура воздуха на полуострове ночью составит 21-25, днем 30-35 градусов. В Баку ночью 21-25, днем воздух прогреется до 34 градусов. Атмосферное давление повысится с 751 до 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Апшерона прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воды составит 22-24 градуса.

В регионах Азербайджана осадков не ожидается, однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Существует вероятность выпадения града. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 33-38 градусов выше нуля, в горах 12-17, днем 19-24 градуса тепла.