«Карабах» отказался от недисциплинированного гаитянина

«Карабах» сообщает, что Герье не прибыл в расположение команды в оговоренное время, не принял участия в сборах в Австрии и в первом матче Лиги чемпионов против албанского «Партизани» (0:0). В связи с этим было решено попрощаться с гаитянином, который и раньше вел себя недисциплинированно.

Также отметим, что вчера «Карабах» привлек в свои ряды марокканского защитника Рерраса Файсала. Ранее чемпион Азербайджана усилился бразильцем Айлтоном Силвой и испанцем Хайме Ромеро.