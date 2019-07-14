Украинского газового миллиардера экстрадируют в США

Украинского "газового олигарха" Дмитрия Фирташа экстрадируют в США. Решение согласовал вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер, передает Интерфакс со ссылкой на официальные документы.

Председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии в марте 2014 года по запросу властей США. Он обвиняется в даче взятки на $18,5 млн, чтобы получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии для продажи готовой продукции в США.

В июня этого года его жалоба на решение апелляционного суда о его экстрадиции в Соединенные Штаты была отклонена. Вопрос был передан на рассмотрение министру юстиции Австрии Яблонеру.