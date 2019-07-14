В Армении пожаловались на давление со стороны США

США не должны оказывать давление на Армению из-за санкций в отношении Ирана. Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил спикер Национального собрания (парламент) Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления на «Атлантическом совете» в США.

«Мы хотим, чтобы США не оказывали давления на Армению из-за применения санкций в отношении Ирана. Армения не может заплатить такую цену», — сказал Мирзоян.

Арарат Мирзоян указал на то, что рост напряжения между США и Ираном негативно сказывается на экономике Армении, напомнив в данном контексте о важности взаимоотношений с Тегераном, поскольку из имеющихся у Армении четырех границ две заблокированы. По его словам, развитие отношений с одной дружественной страной не должно осуществляться за счет другой.

Делегация НС Армении во главе с Мирзояном находится в США с рабочим визитом. В рамках визита до 18 июля делегация будет находиться в Вашингтоне, 19−21 июля — в Бостоне, а 25−26 июля — в Нью-Йорке.