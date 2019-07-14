В российской шахте нашли уникальный «лимонный» алмаз
В Архангельской области РФ на месторождении имени В.Гриба добыли уникальный алмаз редкого лимонного оттенка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании АО «АГД Даймондс», передает «Лента.ру».
«Вес камня составляет 47,61 карата. Алмаз крайне редко встречающегося глубокого лимонного оттенка относится к кристальной серии класса High End», — говорится в сообщении.
Эксперты указали на правильную форму и чистоту камня, выразив надежду на то, что кристаллом заинтересуются крупнейшие ювелирные компании.
В начале июля на том же месторождении добыли алмаз ювелирного качества массой более 81 карата. Он стал третьим по величине среди самых крупных из найденных там камней, передает Интерфакс.