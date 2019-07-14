Турция готовит удар по террористам в Сирии

Согласно информации, минувшей ночью турецкие силы полностью убрали пограничные заграждения к северу от сирийского приграничного города Тель-Абьяд в провинции Ракка. Как отмечается, подобные действия турецкой стороны последовали примерно через неделю после того, как СМИ сообщили о новой готовящейся операции Анкары к востоку от Евфрата.

В последние дни накалилась обстановка между турецкими силами и террористами, контролирующими северо-восточные территории Сирии. Так, 15 июля произошли массовые обстрелы позиций бойцов «Отрядов народной самообороны» (YPG, сирийское крыло террористической организации ПКК) в районе города Телль-Рифат в провинции Алеппо. Также сообщалось о стягивании сил YPG к сирийско-турецкой границе в провинции Хасеке.

Турция причисляет к террористам представителей YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готовит новые военные операции против террористов на сирийской территории.

В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований YPG в сирийском Африне. В результате район был освобожден турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.