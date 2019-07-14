Закир Гасанов проверяет воинские части

Руководство Министерства обороны посетило одну из воинских частей азербайджанской армии и проверило боевую готовность и морально-психологическое состояние личного состава воинской части. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министр обороны Закир Гасанов осмотрел здание штаба, хранилище боевой техники, склады для хранения вооружения и боеприпасов, парк автомобильной техники, медпункт, солдатскую казарму, столовую, банно-прачечный комплекс, другие административные и служебные объекты, а также дал командованию соответствующие указания в связи с повышением уровня боеготовности войск и эффективной эксплуатацией боевых средств.

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