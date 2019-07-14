Хаменеи вновь пригрозил Британии
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Иран не оставит без ответа задержание нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре, передает РИА Новости.
"Злобное британское правительство совершило пиратство и атаковало наш корабль; они совершили преступление и узаконили его. Исламская республика и благочестивые члены иранского истеблишмента не оставят подобные гнусные действия без ответа", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Хаменеи.
Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер не перевозил нефть в Сирию.