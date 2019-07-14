В Нигерии похитили турецких моряков

У берегов Нигерии пираты похитили десять турецких моряков. Как сообщает агентство «Анадолу», инцидент произошел накануне вечером: вооруженные лица напали на сухогруз Paksoy-I под турецким флагом.

Сухогруз Paksoy-1, принадлежащий турецкой компании Kadıoğlu Denizcilik, шел из порта Дуала (Камерун) в Абиджан (Кот-Д'Ивуар). Он был атакован вооруженными людьми в 230 километрах к юго-западу от нигерийского побережья. Сообщается, что десять из 18 членов экипажа были похищены пиратами. Нападавшие также повредили приборы связи и оборудование судна.

По данным телеканала NTV, моряки перевезены пиратами в соседнюю с Нигерией Гану. В ситуацию вмешался МИД Турции. Двое моряков уже освобождены. Идет работа по освобождению других моряков.