Россия потеряла триллион из-за гибели пчел

«Мы обсчитали их (энтомофильные сельхозкультуры, опыляемые пчелами) стоимость, и по итогам оказалось, что при уничтожении хотя бы 30 процентов пчел мы теряем порядка 0,5 триллиона рублей, а если гибель, как сейчас, составляет 60 процентов, то мы теряем триллион рублей», — рассказал Маннапов на совещании в Госдуме.

В свою очередь, глава Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан отметил, что опыление сельхозкультур на 90 процентов зависит от пчел «Не будет пчелы — какие продукты мы будем производить?» — задался вопросом он.

По мнению Тастана, для решения проблемы необходимо восстановить полномочия Россельхознадзора по контролю за производством и оборотом пестицидов и другой агрохимической продукции, принять новые нормативно-правовые акты в этой области, а также разработать закон о пчеловодстве.