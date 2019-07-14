Растет число выпускников проекта «Экспресс-просвещение»
Триста человек приняли участие в тренингах и семинарах, организованных в течение первых шести месяцев 2019 года в рамках проекта «Экспресс-просвещение», который инициирован Expressbank с целью создания условий для приобретения молодежью новых знаний и близкого ознакомления с международным опытом в банковском деле.
Действующий под руководством Expressbank с января этого года Центр развития Express регулярно проводит интересные семинары и тренинги для просвещения молодежи и студентов. Эти встречи проводятся каждый месяц при участии профессиональных банковских специалистов.
Таким образом были организованы тренинги руководителем Центра банковских платежных систем и расчетов Теймуром Агакишиевым на тему «Банковские карты»; руководителем отдела обучения и преподавания Фаигом Мусаевым на тему «Профессиональный CV»; председателем Аудиторского комитета банка Фазилем Мамедовым на тему «Философия банка»; сотрудником департамента человеческих ресурсов банка Нурханом Бабаевым на тему «Эмоциональный интеллект» и «Профессиональный специалист»; главой юридического департамента банка Эмилем Халиловым на тему «Банковское законодательство»; заместителем директора департамента финансов Фуадом Мамедли на тему «Финансовая грамотность», а также руководителем отдела контроля технического оборудования банка Саидом Мамедовым и его коллегой Ильгаром Мамедовым.
Наряду с внутрибанковскими тренингами при поддержке Палаты по надзору за финансовыми рынками на организованной 13-17 мая в Баку Неделе финансов и цифровых технологий был объявлен День открытых дверей в Центре развития «Express в рамках Fintex Sammit – саммит финансов и технологий», который охватил 40 человек.
Основная цель проекта «Экспресс просвещение» является создание качественного образовательного центра, который позволит талантливой молодежи ознакомиться с опытом в банковской сфере для создания почвы для достижения дальнейших, еще больших успехов.
В рамках этого образовательного проекта очередные просветительские тренинги будут проведены 26 июля. Будет организован тренинг на тему «Карьера в эпоху цифровых технологий» при участии заместителя директора департамента информационных технологий банка Шахина Керимова. Первые 40 человек, прошедшие регистрацию, получат шанс участвовать в тренингах. Желающие принять участие могут отправить форму CV на электронный адрес [email protected]
Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка можно получить в Контакт-центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в соцсетях.