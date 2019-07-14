16:51

Азербайджанский бизнесмен и путешественник Фарид Новрузи отправляется в кругосветное путешествие. В минувший уикенд в Boulevard Hotel прошла пресс-конференция, посвященная уникальному travel-проекту «180 дней вокруг света с Фаридом Новрузи».

По международным правилам кругосветным является путешествие, в котором нужно пересечь все меридианы и охватить путь более 40.000 км, два раза пересечь экватор и оказаться в ходе путешествия на двух антагонистических мировых точках. Ф.Новрузи решил усложнить основные правила и посетить 6 частей света без перелетов – Азию, Европу, Африку, Северную и Южную Америки и Австралию, где он собирается пройти более 1000 км. Кругосветка будет длиться ровно 180 дней. Фарид Новрузи станет первым азербайджанцем, кто совершит подобное путешествие. Специальным гостем вечера стал украинский путешественник и основатель компании «One Life» Артемий Сурин, чье кругосветное путешествие вот-вот завершится.

Артемий Сурин, завершающий свое кругосветное путешествие заявил, что счастлив находиться в Баку и очень рад тому, что Фарид Новрузи готовится осуществить свою мечту и в скором времени отправится в кругосветное путешествие.

На пресс-конференции Фарид Новрузи рассказал о своих планах, странах, которые он собирается посетить, а также о сложностях кругосветки. «В течение 180 дней я буду вдали от семьи, переезжая из страны в страну, из города в город. И самым тяжелым в предстоящей поездке я считаю не трудности, с которыми могу столкнуться в дороге, а одиночество, но уверен, что справлюсь с этой трудностью, так как с головой уйду в увлекательное путешествие».