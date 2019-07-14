180 дней вокруг cвета с Фаридом Новрузи фото
Азербайджанский бизнесмен и путешественник Фарид Новрузи отправляется в кругосветное путешествие.
В минувший уикенд в Boulevard Hotel прошла пресс-конференция, посвященная уникальному travel-проекту «180 дней вокруг света с Фаридом Новрузи».
По международным правилам кругосветным является путешествие, в котором нужно пересечь все меридианы и охватить путь более 40.000 км, два раза пересечь экватор и оказаться в ходе путешествия на двух антагонистических мировых точках. Ф.Новрузи решил усложнить основные правила и посетить 6 частей света без перелетов – Азию, Европу, Африку, Северную и Южную Америки и Австралию, где он собирается пройти более 1000 км. Кругосветка будет длиться ровно 180 дней. Фарид Новрузи станет первым азербайджанцем, кто совершит подобное путешествие.
Специальным гостем вечера стал украинский путешественник и основатель компании «One Life» Артемий Сурин, чье кругосветное путешествие вот-вот завершится.
Артемий Сурин, завершающий свое кругосветное путешествие заявил, что счастлив находиться в Баку и очень рад тому, что Фарид Новрузи готовится осуществить свою мечту и в скором времени отправится в кругосветное путешествие.
На пресс-конференции Фарид Новрузи рассказал о своих планах, странах, которые он собирается посетить, а также о сложностях кругосветки.
«В течение 180 дней я буду вдали от семьи, переезжая из страны в страну, из города в город. И самым тяжелым в предстоящей поездке я считаю не трудности, с которыми могу столкнуться в дороге, а одиночество, но уверен, что справлюсь с этой трудностью, так как с головой уйду в увлекательное путешествие».
Свое путешествие Ф.Новрузи начнет в Колумбии. На мероприятии А.Сурин рассказал о своих впечатлениях со своего путешествия, ответил на вопросы гостей, а также передал эстафету кругосветки Фариду Новрузи.
Отметим, что главными спонсорами кругосветного путешествия выступают компании «MyBrands», «Pasha Bank», «Azercell», спонсорскую поддержку оказывает и Triponline.az, а визовую Vizam.az.
Кругосветное путешествие Фарида Новрузи стартует в феврале 2020 года и у каждого пользователя социальной сети Instagram будет возможность увидеть самые красивые и необычные места и страны мира виртуально – для этого вам следует подписаться на страницу путешественника @novruzi.