Роскошные ужины стоили министру должности

Министр по делам окружающей среды Франции Франсуа де Рюжи уходит в отставку. Это решение он принял после того, как вопрос о его экстравагантных тратах подняли на слушаниях в парламенте. Об этом сообщает телеканал France 24.

Франсуа де Рюжи столкнулся с волной критики и давлением со стороны прессы после того, как на сайте политических расследований Mediapart появилась информация о роскошных трапезах, которые устраивает он. В частности, сайт сообщал, что на обедах, организованных министром, подавали лобстеров и марочные вина из погреба парламента.

Де Рюжи не отрицает, что организовывал роскошные застолья, однако заявил, что они связаны с его работой. Он назвал их "неофициальными рабочими обедами".

На сайте Mediapart также был опубликован отчет, в котором утверждалось, что Франсуа де Рюжи арендовал муниципальную квартиру по льготной ставке, несмотря на то, что его зарплата "намного выше", чем разрешенная для такой льготы.