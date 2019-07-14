MIDA об очередном выборе льготных квартир

В соответствии с «Правилами льготного приобретения квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) » , 12 июля прошла процедура продажи квартир за собственный счет, а 14 июля успешно состоялся выбор квартир в порядке ожидания.

Процедура выбора квартир, находящихся в распоряжении MİDA, по указу Президента Азербайджана № 1113 от 16 ноября 2016 года была осуществлена в прозрачном, безопасном и бесперебойном режиме через систему «Güzəştli mənzil» на портале «Электронного правительства» (www.e-gov.az).

Во время продажи 12 июля в процедуре выбора 253 квартир - 10 квартир в зданиях 6-9 и 243 квартир в зданиях 10, 11, 12 и 13 в Ясамальском жилом комплексе, расположенном по адресу: Ясамальский район, Внешняя окружная дорога, участвовали 1906 человек из 11 518 владельцев электронного кабинета в системе «Güzəştli mənzil». Из этих квартир 43 – однокомнатные, 146 – двухкомнатные и 64 – трехкомнатные.

Среди тех, кто приобрел квартиры, большинство составляют военнослужащие, отслужившие не менее трех лет, в том числе вышедшие в запас или в отставку, государственные служащие, прослужившие не менее трех лет, в том числе занятые на специальной госслужбе не менее 15 лет.

Со статистическими результатами выбора подробно можно ознакомиться здесь:

https://mida.gov.az/az/statistics/statistics_9/

https://mida.gov.az/az/statistics/statistics_10/

14 июля 663 участника успешно выбрали 435 квартир в порядке ожидания. Согласно правилам, квартира, выбранная в системе «Льготное жилье», в рамках данного объявления в порядке последовательного ожидания может быть выбрана еще двумя лицами. Иными словами, если по какой-либо причине квартира не была приобретена лицом, ее выбравшим, она будет предложена тому, кто первым выбрал эту квартиру в порядке ожидания. Точно так же, если квартира по какой-либо причине не была приобретена лицом, первым выбравшим эту квартиру, то данная квартира будет предложена лицу, выбравшему ее вторым в порядке ожидания.

Выбор квартир в порядке ожидания продлится до 00:00 часов 17 июля.

Отметим, что оставшиеся 827 квартир в Ясамальском жилом комплексе до конца этого года будут выставлены на продажу как за счет льготных ипотечных кредитов, так и за счет собственных средств. В ближайшее время будет дано объявление о продаже квартир.