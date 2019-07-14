Минэкологии пошло на забор олигарха
Министерство экологии и природных ресурсов оштрафовало бизнесмена, владельца торгового центра "Садарак" Юсифа Гадимбейли за незаконное ограждение земельных участков в прибрежной полосе Каспийского моря. Об этом сообщает Report.
Согласно информации, Гадимбейли признан виновным в нарушении статьи 248.2 Кодекса об административных правонарушениях.
Данная статья предусматривает ответственность за нарушение требований, связанных с земельными участками, находящимися на 20-50-метровой прибрежной полосе принадлежащего Азербайджану сектора Каспийского моря.
Ю.Гадимбейли признан виновным в совершении повторного правонарушения в течение одного года со дня вступления в силу административного взыскания. Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пяти тысяч манатов, на должностных лиц в размере десяти тысяч манатов, на юридических лиц в размере пятидесяти тысяч манатов.
Апелляционная жалоба на решение Насиминского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.