«Карабах» подписывает сенегальца, игравшего за «Эвертон»

Атакующий футболист провел прошлый сезон в турецком «Османлыспоре», в составе которого сыграл 20 матчей и забил 9 голов. Ранее Гейе выступал за такие клубы, как французские «Страсбур» и «Брест», английские «Эвертон» и «Миллуолл», турецкий «Аданаспор».

29-летний футболист успел также поиграть за юношеские сборные Франции и молодежную сборную Сенегала.

Контракт с Гейе «Карабах» подпишет в ближайшее время.