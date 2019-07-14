Азербайджан и Афганистан обсудили сотрудничество в сферах транспорта и ИКТ

В Баку состоялась встреча министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде с находящимся с визитом в нашей стране министром финансов Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Хумаюном Гаюми.

На встрече было обсуждено развитие сотрудничества между двумя странами в сферах транспорта, транзита, а также информационно-коммуникационных технологий. Состоялся обмен мнениями о реализации совместных проектов в указанных областях.

Афганский министр находится с визитом в Баку с целью участия в первом заседании совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Афганистана.