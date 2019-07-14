Лавров спросил Мнацаканяна о судьбе Кочаряна?
Тема ареста экс-президента Роберта Кочаряна на встрече глав МИД Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова не обсуждалась. Об этом Sputnik Армения заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
Ранее газета «Жаманак», главным редактором которой является супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, писала, что Лавров передал армянскому коллеге позицию президента России, который якобы считает, что переговоры о цене на газ будут напрасны, если к его визиту в октябре Кочарян не окажется на свободе.
По словам Нагдалян, подобного разговора между министрами двух стран не было. Представитель ведомства назвала эту публикацию «предположением, основанным на сомнительных источниках».
Напомним, что экс-президент Армении обвиняется в свержении конституционного строя во время мартовских поствыборных событий 2008 года. В настоящее время он находится под арестом.