Премьер-министр Грузии о ситуации на границе с Азербайджаном
Комиссия по делимитации грузино-азербайджанской границы в ближайшие недели возобновит работу, заявил на брифинге журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Как сообщает Грузия Онлайн, премьер-министр призвал всех дать возможность работать комиссии и соответствующим ведомствам.
«Комиссия в ближайшие недели возобновит работу… Два дня назад был печальный инцидент, который исчерпан. Это щепетильный вопрос, очень чувствительный для каждого из нас, и я хочу попросить всех дать возможность комиссии и соответствующим ведомствам продолжать функционирование в нормальном режиме», - заявил Бахтадзе.