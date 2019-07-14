Кристин Лагард подает в отставку

Кристин Лагард уйдет с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Предполагается, что заявление она подаст во вторник, 16 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, ее полномочия истекут 12 сентября. Лагард подтвердила информацию об отставке, об этом она написала в своем Twitter. Она объяснила, что такое решение было принято в интересах фонда и выразила надежду на то, что ее уход уcкорит выбор преемника.

Ранее сообщалось, что Лагард временно снимет с себя полномочия директора-распорядителя на время выдвижения ее кандидатуры на место главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Она сообщала об этом в начале июля, но не уточняла сроки. Исполнять обязанности главы фонда будет Дэвид Липтон, ранее являвшийся первым замдиректора МВФ.

Лагард была первой женщиной, которая стала директором-распорядителем Международного валютного фонда. В случае назначения на пост главы ЕЦБ она также станет первой женщиной на этом посту.