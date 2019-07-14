Гурбан Гурбанов хочет играть на Республиканском стадионе: «На других аренах нам сложнее»

Напомним, что первая игра в Тиране завершилась со счетом 0:0. Завтрашняя встреча пройдет на стадионе «Далга Арена» и начнется в 21:00.

«В первом матче нам было непросто, - говорит главный тренер. – «Партизани» - дисциплинированная команда, умеющая хорошо обороняться. Нам было сложно. Албанцы быстро и хорошо выходят в атаку. Немного неудобный соперник для нас. Но мы играли с такими командами. Я и в Албании сказал, что друг другу противостоят два чемпиона своих стран. По заявлениям, звучащим из стана соперника, видно, что они очень хотят пройти в следующий этап.

Нам завтра будет тяжело. Постараемся быть чрезмерно внимательными и дисциплинированными. Хотим порадовать наших болельщиков.

Да, у нас есть определенный еврокубковый опыт. Это дает нам некоторое преимущество. Но нам не стоит забывать, что после достижения некоторых успехов у той или иной команды могут быть неудачи, может быть спад. Однако опыт должен нам помочь в родных стенах».

Свои домашние матчи на квалификационных стадиях еврокубков «Карабах» обычно проводит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Однако из-за того, что данная арена будет использоваться для проведения соревнований Европейского юношеского олимпийского фестиваля, «Карабах» вынужден сыграть на другом стадионе – «Далга Арена».

«Да, возможно, на эту тему можно много говорить, - продолжает Гурбанов. - Но я не хотел бы привлекать к этой теме особое внимание, в том числе и футболистов. Игрокам лучше на Республиканском стадионе, и болельщикам тоже. Этот стадион для нас преимущество. В предыдущие сезоны мы порой меняли арены, и на нас это влияло плохо, было сложнее, а сопернику давало преимущество. Тем не менее мы играем в родном Баку, должны сыграть хорошо, несмотря ни на что.

Готовимся ли мы к серии пенальти? Каждая команда должна быть готова. Такое случается. Но я игрокам об этом не говорю. Прежде всего мы должны готовиться к игре. О серии пенальти заранее лучше не думать.

Уход Дональда Герье? Мы с ним изначально договорились, что он останется. Но затем он вновь решил возобновить переговоры. И мы договорились снова. Оговорили сроки его приезда в команду, но он нарушил соглашение. Поэтому расстались с ним. Желаем ему удачи и благодарим за помощь нашему клубу. Просил ли он много денег? Углубляться в эту тему не хотел бы.

Мы постоянно в поисках новых игроков. Вы уже знаете, что у нас будет новый нападающий - Магайе Гейе. Завтра он пройдет медобследование и заключим с ним контракт.

Мы не должны думать только о еврокубках. Надо учитывать лимит национального чемпионата и сборную, в которую мы должны поставлять игроков.

Конечно, хочется конкуренции на каждой позиции, но не всегда этого удается добиться.

Новичок Айлтон Силва? Он пока не в оптимальной форме, однако есть шанс, что он завтра выйдет на поле. Утром будет решающая тренировка, после которой и решим.