Спецпредставитель президента И.Алиева о преступлении против Азербайджана на границе с Грузией

- Как известно, два дня назад группа людей, нарушив государственную границу Азербайджана на территории пещерного комплекса Кешикчидаг, перейдя с территории Грузии, напала на азербайджанских пограничников, оскорбила их и, применив силу, отобрала оружие и боеприпасы. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Да, к сожалению, 14 июля группа людей осуществила провокацию против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и преступные действия по отношению к пограничному наряду, стоящему на страже государственных границ. Предполагаю, что этот инцидент не связан с правительством Грузии, однако грузинские пограничники несут ответственность за то, что своим бездействием допустили этих провокаторов и преступные элементы на территорию Азербайджана. Безусловно, такие провокации и инциденты наносят удар по дружбе, добрососедским отношениям и стратегическому партнерству, установившимся между двумя странами. Совершившие это преступление лица должны быть привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с требованиями законов.

- До сегодняшнего дня озвучивались различные мнения о пещерном комплексе Кешикчидаг. Мы просим Вас высказаться в связи с этим.

- Какой-либо религиозно-культурный или любой другой неправовой факт не может стать основанием для делимитации государственных границ. Все правовые документы территории, охватывающей пещерный комплекс Кешикчидаг, фактическое использование данной территории свидетельствуют о том, что данная территория всегда принадлежала Азербайджану. В то же время еще в 1963 году это нашло отражение в топографических картах, утвержденных Верховным Советом Грузинской ССР, и до распада Советского Союза стороны принимали их как административную границу между ними. Поэтому с точки зрения права не может быть и речи о каком-либо споре или претензии относительно данной территории. В то же время согласование этого участка, как и других несогласованных участков, должно произойти в процессе делимитации границы, в подписанном двумя странами соглашении о границе.

- Какие мероприятия планируется провести на очередном этапе работы комиссий?

- С сожалением должен отметить, что в работе комиссий Азербайджана и Грузии были долгие перерывы. Причиной этих перерывов была частая смена партнеров. Азербайджанская сторона всегда прилагала усилия, чтобы работа этих комиссий была последовательной и продолжительной. На прошедшем 2-24 мая в Баку 12-м заседании Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией было принято соглашение о проведении совместного осмотра несогласованных участков границы и проведении во второй половине августа соответствующих измерительных работ. Очередное заседание комиссий планируется провести в Грузии.