Эйнулла Фатуллаев 20:06

Этот крамольный вопрос сегодня раздается из уст каждого второго азербайджанца, застигнутого врасплох безумным инцидентом, произошедшим накануне на азербайджано-грузинской границе. Да, снова речь о скандальном Давид-Гареджи, либо Кешикчидаг. Как хотите, так и называйте, однако разлетевшееся в соцсетях вчерашнее видео, на котором группа провокаторов под благовидным предлогом возмущения и поддержки гражданского сектора Грузии нападает на азербайджанского пограничника, более того, выхватывает у него табельное оружие, поразило воображение азербайджанской публики. Авторы сценария близки к реализации задуманного. И у грузин, и у азербайджанцев оголенные нервы на пределе. И хрупкая видимая стабильность может сорваться в любую минуту… Комплекс монастырей Кешикчидаг – наследие ранней христианской православной цивилизации, нечто напоминающее легендарные греческие православные метеоры, по признанию самих грузинских историков, является достоянием не только грузинской православной церкви, но и кавказской албанской христианской культуры. Средневековые пещеры изобилуют надписями как на грузинском, так и на албанском, арабском и, естественно, греческом языках. Эта драгоценная жемчужина – достояние всей континентальной культуры, как и прочие культурные артефакты той эпохи.

Не углубляясь в исторические дебри, разделяющие, но вовсе не консолидирующие соседние и дружественные народы, остановлюсь лишь на основополагающем резюме: этот монастырь, как и другие исторические реликты, не должен стать камнем преткновения и предметом раздора. Вот почему, вопреки не утихающим с начала ураганных 1990-х спорам о принадлежности храмового комплекса, Азербайджан и Грузия ввели на этом участке границы особый компромиссный режим совместной пограничной службы. За тридцатилетний постперестроечный период проблема принадлежности комплекса не вызывала общественных пересудов и потрясений. Да и зачем? Доступ для паломников всегда был свободным и неограниченным. А учитывая стратегический союз двух государств - Азербайджана и Грузии, обеспечивших становление крупнейших транснациональных и региональных геоэкономических проектов, судьба какого-то исторического заповедника на пограничной полосе априори не могла, да и не должна была стать источником конфликтной ситуации. Для чего? Где логика? Ведь романтическая пора горбачевской эры, захватившей национальные умы бредовыми идеями этнических и религиозных сегрегаций, обособлений и пещерного ура-патриотизма канула в Лету. Разъединившись, мы стали снова объединяться. Тем более в эпоху побеждающего века глобализма. Спрашивается, ведь Грузия, охваченная евроцентризмом в век побеждающего евроскептицизма, в последнюю очередь должна бы стремиться к национально-территориальным ограничениям? С чего это вдруг? Однако с самого начала ощущается присутствие третьих сил на искусственно созданной арене выдуманной борьбы за данный исторический заповедник. В Грузии с её разнокалиберной и неоднородной политсистемой вызвать хорошо управляемый анархический «Оккупай» гораздо легче, чем в другой постсоветской стране. Цель? Внести раздор и разжечь конфликт между суверенной Грузией и ее стратегическими партнерами – Азербайджаном и Турцией. Довести ситуацию до того, чтобы подтолкнуть Азербайджан прибегнуть к жестким санкциям.

Вы теперь понимаете, почему азербайджанские пограничники проявили беспрецедентное хладнокровие? Провокаторы пытаются довести ситуацию вокруг исторического заповедника до взрывоопасной точки. Вначале группа энпэошников с прозападной декорацией вторглась в заповедник и водрузила там грузинские национальные знамена. Азербайджан продемонстрировал выдержку, призвав соседнюю страну к благоразумию. Вторая провокация – нападение на погранзаставу… И на сей раз азербайджанская власть сохранила самообладание и ясность мысли, что делает честь командованию Госпогранслужбы и политическому руководству страны. Важное примечание. Вопреки слухам, которые муссировались азербайджанскими оппозиционерами, пограничник, проявивший неимоверную выдержку и воинскую дисциплину при нападении «грузинских оккупайщиков» - не рядовой и призывник, а прапорщик Госпогранслужбы. Благо, что исполнители чужой воли наткнулись не на рядового, а на профессионального военнослужащего погранвойск.

Азербайджан просчитывает все сценарии сложившейся ситуации. МВД, а вслед и МИД Грузии выступили со справедливыми заявлениями и упреками, обвинив прежде всего собственных граждан в массовых провокационных действиях. Повторюсь, в Азербайджане все организаторы и участники подобных провокаций были бы задержаны и наказаны. В постмодернистской Грузии в силу совокупности политических и международных факторов власть, по всей видимости, не может себе позволить наступление на управляемые извне институты гражданского сектора. Хотя… Хотя последние события представляют угрозу не только национальной безопасности Азербайджана, но и Грузии. А во время последнего штурма грузинского парламента, когда стражи порядка стреляли в мятежников резиновыми пулями, грузинская власть наглядно продемонстрировала, что может гасить бунты, когда захочет. Тут уж не до синдикализма. И правительство Грузии должно осознать – что при следующей попытке нападения на азербайджанскую погранзаставу по толпе анархистов могут открыть огонь из боевых патронов. Неужели так сложно с помощью собственных сил оперативного реагирования разогнать сборище провокаторов резиновыми пулями, как и на проспекте Руставели?

Тем более, как справедливо заявил МИД Грузии, спор вокруг исторического монастыря должен быть решен в формате межгосударственной комиссии по делимитации. И надо дождаться результатов. Иначе… Да, иначе может произойти непоправимое. И чем быстрее это поймут в Тбилиси, тем скорее нашему стратегическому союзнику удастся урегулировать ситуацию. И напоследок, токмо во исполнении справедливости о безобразном ажиотаже, устроенном оппозиционными блогерами и фронтистской черносотенной сетью. Али Керимли и иже с ним обвинили азербайджанскую власть в нерешительности и малодушии. Вот вам и психологический портрет претендентов на абсолютную власть в стране. Оппозиционеры в недоумении вопрошают – почему власть не приказала открыть огонь на поражение по толпе грузинских анархистов?! Фронтисты заговорили о чести мундира и кодексе достоинства. Вот так оппозиционные лидеры просчитывают политическую ситуацию – всего на два хода вперед. В очередной раз противники власти в силу скудости аналитического ума не осознали весь масштаб хорошо организованной провокации (а может осознали, но решили подыграть сценаристам?), и все далеко идущие последствия сценария, разработанного политтехнологами извне. Ведь сценаристы рассчитывали именно на вооруженный инцидент и хаотичное развитие ситуации вплоть до межгосударственного конфликта. Неужели это так сложно понять и осознать?!