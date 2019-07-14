Турецким отелям пришлось снизить цены

Успешный сезон 2018 года подтолкнул турецкие отели к слишком резкому повышению цен, из-за чего загрузка курортов на анталийском побережье снизилась. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заполняемость номеров летом 2019 года составляет от 70 до 90 процентов. Чтобы загрузить гостиницы в оставшиеся недели июля и в августе полностью, отельеры предлагают скидки на определенные даты до 10-15 процентов, надеясь на бронирования «в последний момент» (last minute).

У объектов размещения, работающих преимущественно с европейскими туристами, шансов на бронирования last minute больше. Российские путешественники, в отличие от европейских, ждут существенного снижения цен.

Несмотря на неполную загрузку отелей, Турция остается лидером туристического сезона в России: на нее приходится 44 процента продаж туров. По ожиданиям представителей турецкого туристического бизнеса, в 2019 году в этой стране должны побывать около шести миллионов россиян. За первые пять месяцев года в Турции отдохнули около 1,7 миллиона туристов из России (на 20,5 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года).