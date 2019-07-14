Российский министр назвал причину развала СССР

СССР развалился из-за безответственной экономической и финансовой политики. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он высказал мнение, что «СССР развалился тогда, когда основные экономические барьеры и санкции начали отменяться, — в период перестройки».

Силуанов считает, что сегодня Россия принципиально отличается.

Санкции, конечно, мешают экономическому развитию. Они забирают у нас темпы роста, отнимают дополнительные доходы у граждан. Но хорошо работать можно и нужно и в этих условиях», — добавил министр.

В августе 2014 года президент РФ Владимир Путин ограничил ввоз широкого перечня продовольствия из стран ЕС и США в ответ на санкции, введенные после присоединения Крыма к России. Продэмбарго действует до 2020 года.