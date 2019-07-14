Зеленский захотел провести Олимпийские игры в Украине

Украина может претендовать на проведение Олимпийских игр. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Общаясь с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой, Зеленский отметил, что за 3-4 года в Украине можно построить все объекты, необходимые для проведения Олимпиады.

«Мы должны быть амбициозными», — отметил президент и наказал ежегодно выделять деньги на объекты, которые будут использованы для Игр.

Ближайшая Олимпиада, на проведение которой Украина может подавать заявку, — это зимняя в 2030 году или летняя — в 2032-м.