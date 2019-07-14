В Болгарии заподозрили Россию в крупнейшей кибератаке

Правительство Болгарии экстренно созвало Совет национальной безопасности после хакерской атаки на серверы Национального агентства по доходам. Как сообщает AFP, личные данные около миллиона физических и юридических лиц были разосланы хакерами в местные СМИ.

По словам главы болгарского МВД Младена Маринова, атака была произведена из-за границы и затрагивает национальную безопасность. При этом похищенные данные — имена, адреса, идентификационные номера и налоговые декларации с суммами доходов — были отправлены через почту российской компании Yandex.

Маринов считает, что атака может быть связана с недавним решением Болгарии купить у США восемь новых истребителей F-16 компании Lockheed Martin. При этом министр не стал напрямую обвинять Россию в кибератаке.