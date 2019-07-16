Еврокомиссию впервые возглавит женщина

Европарламент утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Ее поддержали 383 депутата Европарламента, 374 выступили против.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной на этом посту. В должность она вступит в ноябре, когда истекут полномочия действующего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Фон дер Ляйен пообещала защищать права женщин и добиться гендерного равенства в комиссии, куда войдут 28 человек. Также она намерена бороться с изменением климата и следить за соблюдением принципа верховенства закона в странах ЕС.