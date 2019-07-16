Китай задумал потеснить доллар

Китайская валюта может выиграть в условиях торговых войн. Такое мнение высказал заместитель главы Народного банка Китая (НБК) Пан Гуншен, сообщает Bloomberg.

По его словам, при трансграничных расчетах некоторые страны и регионы пользуются местной валютой. Пан считает, что это открывает для юаня новые глобальные возможности.

«Банк будет работать над тем, чтобы укрепить доверие мировых инвесторов к юаню и продвигать глобальное использование валюты», — заверил он.

В настоящее время в юанях совершается менее 2 процентов мировых транзакций. Пик (2,79 процента) пришелся на 2015 год, когда МВФ согласился добавить юань в корзину SDR (специальных прав заимствования), в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена. Самой распространенной валютой для трансграничной торговли в настоящий момент является доллар США.