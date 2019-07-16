Войска США останутся в Сирии, заверил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер, передает РИА Новости.

"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.

Как говорят, официальное объявление об увеличении французской и британской группировок в Сирии маловероятно. Военная тайна. Вся надежда на источники в администрации США. И, видимо, на самый главный из них.

"В интересах оперативной безопасности я не стану обсуждать количество военных или крайние сроки", - добавил Эспер.