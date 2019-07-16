Аналитики портала составили рейтинг, сравнив расходы на продукты, услуги, транспорт и аренду жилья с базовыми показателями — нью-йоркскими. Для каждого города был рассчитан индекс стоимости проживания, показывающий размер отклонения от эталона (он равен 100 процентам).

По итогам первого полугодия 2019-го городами с самой низкой в мире стоимостью проживания признаны пакистанские Равалпинди и Карачи. Данные опубликованы на портале Numbeo, собирающем информацию о ценах в разных странах.

Равалпинди и Карачи индекс составил 10,6 и 12,4 процента соответственно — это значит, что стоимость жизни в этих городах почти на 90 процентов ниже показателя Нью-Йорка. Третье место списка занял город Тхируванантхапурам в Индии (значение индекса — 12,95).

Индекс Баку составил 30,25, а это означает, что жить в столице Азербайджана обойдется почти на 70% дешевле чем в Нью-Йорке.

Москву аналитики поместили на 195-ю позицию из 377, жизнь в российской столице почти на 62 процента дешевле, чем в Нью-Йорке.

Городами с самой высокой стоимостью жизни признаны (в порядке убывания индекса): Сан-Франциско, Нью-Йорк, Женева, Цюрих, Базель, Лозанна, Бруклин, Вашингтон, Сан-Хосе и Бостон.