Иран объяснил захват арабского нефтяного танкера

Иран отбуксировал иностранный нефтяной танкер в свои территориальные воды, чтобы оказать помощь экипажу. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел страны Аббас Мусави, передает ТАСС.

По словам дипломата, судно подало сигнал о помощи во время нахождения в водах Персидского залива из-за технической неисправности.

Мусави утверждает, что Военно-морские силы страны действовали в строгом соответствии с международными нормами и отбуксировали корабль в территориальные воды Ирана. Танкер будет находиться там до устранения неполадок.