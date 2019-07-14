В Молдавии «отодвинули» планы по ассоциации с ЕС

Молдавия не сможет в ближайшие годы подать заявку на вступление в ЕС и должна проводить взвешенную политику, сохранив стратегические отношения как на Западе, так и на Востоке. Такое заявление сделал президент Игорь Додон.

При этом, сообщает ТАСС, он подчеркнул, что Молдавия не будет аннулировать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. «Но мы никогда не говорили, что будем членами ЕС», — добавил он.

Что касается заявлений отдельных политиков о том, что Молдавия подаст заявку на вступление в ЕС уже через два-три года, то, отметил Додон, это не выдерживает никакой критики. Более того, напомнил он, в ЕС говорят, что не готовы расширяться. Власти республики, заявил Додон, «должны следовать своим национальным интересам».