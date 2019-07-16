В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия

Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе. Об этом сообщает The Washington Post.

Документ был подготовлен еще в апреле, однако на него обратили внимание только сейчас. В нем было описано расположение 150 единиц американского ядерного вооружения. Как следует из доклада, бомбы размещены на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

В НАТО заявили, что не будут комментировать информацию о ядерном потенциале альянса. Издание отмечает, что на прошлой неделе была опубликована финальная версия доклада, из которой была удалена информация о местонахождении ядерного оружия.