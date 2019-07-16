Известного дзюдоиста нашли мертвым
Известный британский дзюдоист Крэйг Фэллон найден мертвым через два дня после исчезновения, сообщает The Sun.
Причины смерти не ясны, представитель полиции заявил, что нет причин "для подозрений".
СМИ называют 36-летнего Крэйга Фэллона легендой британского дзюдо. Пик спортивной карьеры британского дзюдоиста пришелся на середину нулевых: в 2005 году он выиграл чемпионат мира в Каире, а в 2006 году завоевал титул чемпиона Европы. В 2011 году прекратил выступления на международных соревнованиях и сосредоточился на тренерской деятельности.