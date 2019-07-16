Армения построит новую АЭС?

Власти Армении рассматривают возможность строительства в стране новой атомной электростанции после закрытия Мецаморской АЭС. Не исключено участие в проекте российской стороны, заявил армянский вице-премьер Тигран Авинян.

По словам Авиняна, энергетическая система Армении базируется на трех столпах: атомная энергетика, термальная энергетика и гидроэнергетика, примерно в равных долях, передает РИА Новости.

Армянский вице-премьер отметил, что Ереван не намерен отказываться от атомной энергетики и сейчас рассматривает возможности создания новой атомной станции после закрытия АЭС "Мецамор".

"С российскими партнерами мы готовы обсуждать и уже обсуждаем эту тему (возможного участия России в постройке новой АЭС в Армении). Уже ведутся такие переговоры", - приводит слова вице-премьера РИА Новости.