Турция и Евросоюз начали битву за Средиземноморье актуальный комментарий
Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 15 июля, приняли штрафные меры в ответ на действия Турции по разведке газовых и нефтяных залежей и бурению вблизи побережья Кипра. «Турция продолжит работы в Восточном Средиземноморье, несмотря на решение Европейского союза», - заявила Анкара сегодня.
Противоречия между Брюсселем и Анкарой перешли на новый уровень - от полупрозрачных намеков, демонстрации недовольства и прямого давления Евросоюз перешел к решительным, как кажется ему, действиям. И - нанес удар.
Правда, при ближайшем изучении вопроса о том, что там за санкции решили принять еврокомиссары, возникает ощущение некоей несерьезности с элементами фарса.
Собственно, эти штрафные меры можно разделить на две части - те, которые затрагивают финансовые и экономические вопросы и те, что носят политико-демонстративный характер.
К первым, безусловно, можно отнести сокращение финансовой помощи Анкаре на 145,8 миллионов евро, которую она получает как кандидат на вступление в сообщество, приостановку деятельности на турецкой территории Европейского инвестиционного банка, а также приостановку действия авиационного соглашения между ЕС и Турцией.
В совокупности две первые меры обойдутся Анкаре в нынешнем году примерно в 700 миллионов долларов. Убытки же от приостановки авиационного соглашения, которое позволило бы увеличить пассажиропоток в турецких аэропортах - даже приблизительно подсчитать трудно, но вряд ли там будут цифры, превышающие три-четыре сотни миллионов долларов. Не слишком приятно, конечно, но и не смертельно, тем более что речь-то идет о доходах, которые только еще возможно могли бы поступить.
Что же до мер политико-демонстративного характера, вроде отмены ряда встреч на высшем уровне, то их болезненность для Анкары весьма сомнительна, скорее наоборот - тратящиеся средства из государственного бюджета на всякого рода саммиты с сомнительной результативностью останутся в казне.
Словом, если еврокомиссары хотели принятыми штрафными мерами, рожденными в понедельник, заставить Анкару беспокоиться и изменить свою позицию, то получилось это у них откровенно плохо, невнятно, беззубо и турецкую сторону совершенно не впечатлило.
Тем более что в распоряжении турецкого руководства остается ряд козырей для переговоров с Евросоюзом. О которых в Брюсселе прекрасно знают. И о которых прямо говорят недовольным беззубостью принятых в понедельник мер: «Мы пытаемся тщательно калибровать санкционные меры, потому что нам необходимо сотрудничество Турции в вопросах миграции, взаимодействия с НАТО и противодействии терроризму, а некоторые государства-члены ЕС зависят от Турции в транзите энергоресурсов, поэтому мы должны действовать осторожно. Не ожидайте широких экономических санкций».
Наличие подобного туза в рукаве позволяет некоторым политикам в Анкаре говорить о том, что Евросоюз блефует и Турции особо опасаться нечего. Но в действительности ситуация далеко не столь однозначна.
Вся нынешняя ситуация - классическая, как в учебнике по истории Нового времени, подготовка к войне за обладание ресурсами. В которой с одной стороны - Анкара и Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), не без оснований требующие свою долю в месторождениях Восточного Средиземноморья. А с другой - Израиль, Египет, греки-киприоты и собственно Греция. Имеющие серьезную поддержку со стороны Франции и Италии.
Более того, коалиции израильских и греческих лоббистов удалось добиться того, что о своем недовольстве политикой Турции в данном вопросе заявили в Вашингтоне. Нет, не Трамп, пока лишь Госдепартамент, находящийся к американскому президенту в скрытой оппозиции. Но - лиха беда начало, кампания по «противостоянию турецкой экспансии в Восточном Средиземноморье» только начинается и средств на нее выделено достаточно.
По сути, ситуация стала еще одной кризисной сферой во внешней политике Анкары, еще одним фронтом Эрдогана. Причем ставки здесь крайне велики, от исхода этой войны за раздел энергетических ресурсов Восточного Средиземноморья зависит, без всякого преувеличения, будущее Турции.
Причем уже сейчас понятно, что дуэту Анкара-ТРСК выстоять в противостоянии со стремительно складывающейся «Восточно-Средиземноморской коалицией» будет крайне сложно. Члены этой коалиции в умах уже поделили прибыли от обладания «газовым Клондайком XXI века». И от этих виртуальных пока цифр и выпадающих геополитических бонусов они впали в то состояние, когда готовы порвать и уничтожить любого, угрожающего их будущим прибылям.
Брюссель с его игрушечными штрафами в данной ситуации просто ширма, за которой находятся куда более серьезные игроки. Противостоять которым Анкара и союзные ей турки-киприоты могут только в случае, если создадут не менее серьезный блок, участники которого выступят на турецкой стороне.
Москва в том вопросе Турции не союзник, добиться от нее доброжелательного нейтралитета уже будет серьезным успехом команды Эрдогана, отвечающей за внешнюю политику. А вот в Великобритании, Норвегии, Иордании - не говоря уже о Ливане и Ливии - усилия Анкары получить свою долю в Восточном Средиземноморье вполне могут поддержать. Даже Италия, при грамотном подходе, может стать если не партнером Анкары, то хотя бы благожелательно настроенным нейтралом, ничего еще окончательно не определено.
В любом случае, Восточное Средиземноморье на ближайшие годы по значимости и сложности обстановки, а так же по влиянию на будущее международных отношений приобретет тот же статус, который имеет сейчас Южно-Китайское море.
Так что, рожденные в понедельник штрафные меры, они же - санкции, Евросоюза в отношении Анкары - лишь незначительный эпизод в прологе той масштабной геополитической драмы, которая разворачивается на наших глазах. И с которой мы войдем в третье десятилетие XXI века.