Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:49

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 15 июля, приняли штрафные меры в ответ на действия Турции по разведке газовых и нефтяных залежей и бурению вблизи побережья Кипра. «Турция продолжит работы в Восточном Средиземноморье, несмотря на решение Европейского союза», - заявила Анкара сегодня.

Противоречия между Брюсселем и Анкарой перешли на новый уровень - от полупрозрачных намеков, демонстрации недовольства и прямого давления Евросоюз перешел к решительным, как кажется ему, действиям. И - нанес удар. Правда, при ближайшем изучении вопроса о том, что там за санкции решили принять еврокомиссары, возникает ощущение некоей несерьезности с элементами фарса. Собственно, эти штрафные меры можно разделить на две части - те, которые затрагивают финансовые и экономические вопросы и те, что носят политико-демонстративный характер. К первым, безусловно, можно отнести сокращение финансовой помощи Анкаре на 145,8 миллионов евро, которую она получает как кандидат на вступление в сообщество, приостановку деятельности на турецкой территории Европейского инвестиционного банка, а также приостановку действия авиационного соглашения между ЕС и Турцией. В совокупности две первые меры обойдутся Анкаре в нынешнем году примерно в 700 миллионов долларов. Убытки же от приостановки авиационного соглашения, которое позволило бы увеличить пассажиропоток в турецких аэропортах - даже приблизительно подсчитать трудно, но вряд ли там будут цифры, превышающие три-четыре сотни миллионов долларов. Не слишком приятно, конечно, но и не смертельно, тем более что речь-то идет о доходах, которые только еще возможно могли бы поступить. Что же до мер политико-демонстративного характера, вроде отмены ряда встреч на высшем уровне, то их болезненность для Анкары весьма сомнительна, скорее наоборот - тратящиеся средства из государственного бюджета на всякого рода саммиты с сомнительной результативностью останутся в казне.

Словом, если еврокомиссары хотели принятыми штрафными мерами, рожденными в понедельник, заставить Анкару беспокоиться и изменить свою позицию, то получилось это у них откровенно плохо, невнятно, беззубо и турецкую сторону совершенно не впечатлило. Тем более что в распоряжении турецкого руководства остается ряд козырей для переговоров с Евросоюзом. О которых в Брюсселе прекрасно знают. И о которых прямо говорят недовольным беззубостью принятых в понедельник мер: «Мы пытаемся тщательно калибровать санкционные меры, потому что нам необходимо сотрудничество Турции в вопросах миграции, взаимодействия с НАТО и противодействии терроризму, а некоторые государства-члены ЕС зависят от Турции в транзите энергоресурсов, поэтому мы должны действовать осторожно. Не ожидайте широких экономических санкций». Наличие подобного туза в рукаве позволяет некоторым политикам в Анкаре говорить о том, что Евросоюз блефует и Турции особо опасаться нечего. Но в действительности ситуация далеко не столь однозначна. Вся нынешняя ситуация - классическая, как в учебнике по истории Нового времени, подготовка к войне за обладание ресурсами. В которой с одной стороны - Анкара и Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), не без оснований требующие свою долю в месторождениях Восточного Средиземноморья. А с другой - Израиль, Египет, греки-киприоты и собственно Греция. Имеющие серьезную поддержку со стороны Франции и Италии.