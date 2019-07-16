Президент Молдовы едет в Москву за дешевым газом

В частности, речь пойдет о возможном снижении цены на газ, об активизации работы совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и урегулировании приднестровского конфликта.

Президент Молдовы Игорь Додон отправился с кратким рабочим визитом в Москву. Здесь у него запланированы встречи, в том числе с вице-премьером, специальным представителем лидера России Владимира Путина по развитию торгово-экономических отношений с республикой Дмитрием Козаком. Об этом пишут молдавские СМИ.

"Обсудим весь спектр двусторонних отношений, в том числе вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества, социальной части, наших мигрантов, гуманитарной сферы", - написал Додон в Facebook.

Ранее Додон заявлял, что вопрос о снижении цены на поставку природного газа в Молдову планирует обсудить на встречах как с властями РФ, так и с администрацией АО "Газпром".

По его словам, одним из главных резервов в снижении тарифов на природный газ в республике может стать получение скидки от "Газпрома".

"Неоднократно заявлял, что мы будем добиваться скидки на газ, придя к власти. Начато предварительное обсуждение этого вопроса с руководством России", - сказал глава государства в интервью одному из частных телеканалов.